POL-PDLD: Fußstreife im Ostpark
Landau (ots)
Am 25.04.2026 wurde im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr eine Fußstreife im Bereich des Ostparks in Landau durchgeführt. Im Rahmen der Streifentätigkeit erfolgten mehrere anlassunabhängige Personenkontrollen. Insgesamt wurden etwa 20 Personen überprüft. Die Maßnahmen verliefen störungsfrei und es konnten keine strafbaren Handlungen festgestellt werden.
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