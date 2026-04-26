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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Sachbeschädigungen durch unbekannte Steinewerfer

Kandel (ots)

Am gestrigen Abend stellte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Kneippstraße in Kandel mehrere Beschädigungen an seinem Anwesen fest. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar gezielt Steine geworfen und dadurch sowohl eine Poolabdeckung als auch ein Fenster beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täterschaft liegen aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeug*innen, die im Bereich der Kneippstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth

Telefon: 07271-9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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