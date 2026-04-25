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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall zwischen Radfahrern 76726 Germersheim, Josef Probst Straße Freitag, 24.04.2026, um 7:45 Uhr

Germersheim (ots)

Eine verletzte Radfahrerin bei Zusammenstoß mit anderem Radfahrer!

Zwei Radfahrer, eine 54-jährige Südpfälzerin und ein 58-jähriger Südpfälzer befuhren in entgegengesetzter Richtung den Radweg um den Kreisel der Josef Probst Straße in Germersheim. Auf gleicher Höhe berührten sich die beiden Radfahrer an den Schultern und die 55-jährige kam zu Sturz und verletzte sich am Kopf. Durch das DRK wurde sie nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Einen Fahrradhelm trug die 55-jährige nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Markus Weber, Polizeihauptkommissar

Telefon: 07274-9581610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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