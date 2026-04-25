PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Landau (ots)

Am Samstag, den 24.04.2026, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Arbotstraße und der Arzheimer Straße in Landau ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Die 64-jährige Verursacherin missachtete an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt die vorfahrtsberechtigte Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 06:22

    POL-PDLD: Hagenbach: Verkehrskontrollen wegen Durchfahrtsverbot in Hagenbach

    Hagenbach (ots) - Aufgrund der aktuellen Sperrung des Bahnübergangs in Hagenbach sowie mehrerer Bürgerbeschwerden führte die Polizei am Freitagvormittag zwischen 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr Verkehrskontrollen in der Friedrich-Ebert-Straße durch. Dabei wurden insgesamt 12 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 13:28

    POL-PDLD: Annweiler - Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

    Annweiler (ots) - Am 24.04.2026 gegen 12:25 Uhr ereignete sich in Annweiler, auf der Zweibrücker Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Ein PKW Fahrer wollte aus dem dortigen Parkplatz in den Fließverkehr einfahren und tastete sich in Richtung Straße vor, wobei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren