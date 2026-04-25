Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Landau (ots)

Am Samstag, den 24.04.2026, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Arbotstraße und der Arzheimer Straße in Landau ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Die 64-jährige Verursacherin missachtete an der dortigen Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt die vorfahrtsberechtigte Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell