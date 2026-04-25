Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein: Verkehrsunfall auf der B10 - Pkw dreht sich nach Zusammenstoß mit Lkw

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitagmorgen um 06:35 Uhr kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe, etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Maximiliansau, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein Lkw-Fahrer wollte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei einen dort fahrenden Pkw. Es kam zur Kollision, wodurch sich der Pkw drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei abgesichert und der Unfall aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

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