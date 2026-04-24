Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Annweiler (ots)

Am 24.04.2026 gegen 12:25 Uhr ereignete sich in Annweiler, auf der Zweibrücker Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Ein PKW Fahrer wollte aus dem dortigen Parkplatz in den Fließverkehr einfahren und tastete sich in Richtung Straße vor, wobei er bereits teilweise auf dem Gehweg stand. Der Radfahrer befuhr in einer Gruppe den Gehweg der Zweibrücker Straße in Richtung Innenstadt. Die Gruppe wich teilweise auf die Straße aus, um an dem PKW vorbeifahren zu können. Beim Ausweichen auf die Straße blieb der verletzte Radfahrer mit seinem Fahrradlenker an einem vorbeifahrenden LKW hängen und überschlug sich. Der Verkehr wurde durch die Straßenmeisterei und die Polizei vor der Unfallstelle abgeleitet. Die Sperrung konnte um 13:00 Uhr bereits wieder aufgehoben werden. Es war ein Rettungshubschrauber im Anflug, welcher jedoch nicht benötigt wurde.

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