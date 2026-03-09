Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung im Zug

Kehl (ots)

Am Freitagmittag (06.03.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernzug beim Sonderhalt in Kehl. Dabei wies sich ein 24-jähriger tunesischer Staatsangehöriger mit dem Foto einer italienischen Identitätskarte aus. Die Beamten konnten Auffälligkeiten bei dem Dokument feststellen weswegen der Verdacht der Urkundenfälschung sowie der versuchten unerlaubten Einreise bestand. Dem Mann wurde die Einreise verweigert und er wurde mit einer Anzeige sowie einem Einreise- und Aufenthaltsverbot von 3 Jahren nach Frankreich zurückgewiesen.

