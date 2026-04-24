PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Unfall aufgrund von Halluzinationen

Wörth am Rhein (ots)

Eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Germersheim befuhr am gestrigen Nachmittag gegen 13:30 Uhr die Beschleunigungsspur der Autobahnanschlussstelle Kandel-Mitte in Fahrtrichtung Landau. Beim Befahren der Beschleunigungsspur streifte die 33-Jährige die rechte Fahrbahnbegrenzung und schleuderte daraufhin auf den linken Fahrstreifen. Anschließend setzte die 33-Jährige ihre Fahrt über die Autobahn nach Erlenbach fort. In Herxheim verlor die 33-Jährige ihren rechten Vorderreifen und konnte dort zum Anhalten bewegt werden. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnten keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Allerdings konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die 33-Jährige unter chronischen Halluzinationen leidet und dementsprechende Medikamente einnimmt. Die 33-Jährige räumte zudem ein, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls wieder Halluzinationen hatte. Aufgrund dessen wurde der 33-Jährigen eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Da das Fahrzeug der 33-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, wurde dieser abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Gegen die 33-Jährige wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 11:16

    POL-PDLD: Hagenbach - Kontrolle des Durchfahrtsverbots

    Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Hagenbach das dortige Durchfahrtsverbot kontrolliert. In dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr ergaben sich insgesamt vier Verstöße. Die vier Verkehrsteilnehmer wurden kostenpflichtig sanktioniert. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Philipp Schmidt Telefon: 07271-9221-1802 ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:08

    POL-PDLD: Offenbach - Streit um Beförderung mit Linienbus eskaliert - Zeugen gesucht

    Offenbach (ots) - Am 23.04.2026 kam es gegen 19:18 Uhr in einem Linienbus in der Hauptstraße in Offenbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem stark alkoholisierten Fahrgast sollte aufgrund seines Verhaltens die Beförderung verwehrt werden. Daraufhin schlug er dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Fahrgast, der dem Fahrer helfen wollte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren