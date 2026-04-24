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POL-PDLD: Edenkoben - Warnung vor betrügerischen Asphaltarbeiten

POL-PDLD: Edenkoben - Warnung vor betrügerischen Asphaltarbeiten
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Edenkoben (ots)

Am vergangenen Dienstag (21.04.2026) wurde ein Hausbesitzer im Stadtgebiet Opfer betrügerischer Bauarbeiter. Unbekannte Personen sprachen den Mann an seiner Wohnanschrift an und boten an, angeblich überschüssigen Teer kostengünstig in seiner Einfahrt zu verarbeiten. Man einigte sich mündlich auf einen Quadratmeterpreis von 30 Euro, was bei der betroffenen Fläche einer Gesamtsumme von rund 300 Euro entsprochen hätte. Nach Abschluss der Arbeiten, die zudem in mangelhafter Qualität ausgeführt wurden, forderten die Arbeiter jedoch plötzlich einen Betrag von 3.000 Euro. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zahlte der Geschädigte schließlich 2.000 Euro. Trotz der Zusage, eine offizielle Rechnung nachzureichen, blieb diese in der Folgezeit aus. Der Mann erstattete daraufhin Strafanzeige wegen Betrugs. Zu den Tätern liegen bislang kaum Hinweise vor. Bekannt ist lediglich, dass sie zwei Baustellenfahrzeuge nutzten, von denen eines eine französische und das andere eine polnische Zulassung besaß. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Arbeitern oder den Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Gehen Sie niemals auf Haustürgeschäfte für Bauleistungen ein und fordern Sie stets einen schriftlichen Kostenvoranschlag sowie eine ordnungsgemäße Rechnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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