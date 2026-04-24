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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Kontrolle des Durchfahrtsverbots

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Hagenbach das dortige Durchfahrtsverbot kontrolliert. In dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr ergaben sich insgesamt vier Verstöße. Die vier Verkehrsteilnehmer wurden kostenpflichtig sanktioniert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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