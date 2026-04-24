POL-PDLD: Hagenbach - Kontrolle des Durchfahrtsverbots

Offenbach (ots) - Am 23.04.2026 kam es gegen 19:18 Uhr in einem Linienbus in der Hauptstraße in Offenbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem stark alkoholisierten Fahrgast sollte aufgrund seines Verhaltens die Beförderung verwehrt werden. Daraufhin schlug er dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Fahrgast, der dem Fahrer helfen wollte, ...

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