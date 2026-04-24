POL-PDLD: Hagenbach - Kontrolle des Durchfahrtsverbots
Wörth am Rhein (ots)
Am gestrigen Vormittag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Hagenbach das dortige Durchfahrtsverbot kontrolliert. In dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr ergaben sich insgesamt vier Verstöße. Die vier Verkehrsteilnehmer wurden kostenpflichtig sanktioniert.
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