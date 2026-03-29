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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Verkehr

Lahr (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03.45 Uhr fiel in der Tiergartenstraße einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Offenburg die auffällige Fahrweise eines Toyota-Fahrers auf. Der 40-jährige Autofahrer wurde einer Kontrolle unterzogen, bei welcher deutlich Alkoholgeruch bei ihm festgestellt werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Nach Erhebung einer Blutentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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