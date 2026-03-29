Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Vollbrand im Industriegebiet

Kehl (ots)

Aktuell sind neben der Feuerwehr Kehl auch Helfer aus den umliegenden Gemeinden zur Brandbekämpfung in der Siemensstraße. Das Feuer, das gegen 3:45 Uhr in einem Tanzclub ausgebrochen war, hat mittlerweile auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Zur Zeit des Brandausbruchs hielten sich nach ersten Angaben des Betreibers etwa 750 Personen in dem Objekt auf, die nach der Evakuierung des Gebäudes die Örtlichkeit selbstständig verlassen haben. Einsatzkräfte von den Polizeirevieren aus Kehl und Offenburg sowie des Rettungsdienstes sind ebenfalls im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurden bisher drei Personen aufgrund der Gesamtsituation vom Rettungsdienst behandelt. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei können erst nach Beendigung der Löscharbeiten die Brandstelle betreten. Zeugenvernehmungen, um die Brandursache zu ermitteln, werden derzeit durchgeführt. Aktuell kann das Gebäude von der Feuerwehr noch nicht betreten werden. Für den Verkehr erfolgt eine örtliche Umleitung.

/ks

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