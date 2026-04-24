Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB 65 bei Landau Zentrum - Falschfahrer

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Landau (ots)

Am 23.04.2026 um kurz nach 23 Uhr wurde ein Kleinwagen gemeldet, welcher die BAB 65 bei der Anschlussstelle Landau-Zentrum entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befährt. Der Kleinwagen sei hierbei auf der falschen Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Durch die Polizei konnte das Fahrzeug nicht mehr festgesellt werden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Verkehrsteilnehmer, die konkret gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 zu melden.

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