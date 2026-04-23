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POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
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A65/AS NW-Nord (ots)

Während eines Überholvorgangs kam gestern Abend (22.04.2026) auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) ein 27-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, woraufhin sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Mit einem Wert von 1,94 Promille war die Fahrt für den Mann beendet. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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