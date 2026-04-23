Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - verletzte Radfahrer

Lingenfeld (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Radfahrern kam es am 22.04.2026, gegen 15:00 Uhr auf dem Radweg Germersheimer Straße in Lingenfeld. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr mindestens einer der beiden Radfahrer zu weit mittig. Infolge der Kollision kam es zum Sturz, beide Radfahrer und zogen sich Schürfwunden zu. Da einer der beiden zusätzlich eine Kopfwunde aufwies, wurde er zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht

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