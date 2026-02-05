Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Einbruch in Agrarbetrieb - Werkzeuge und GPS-Technik gestohlen

Beesten (ots)

In der Zeit von Dienstag, 3. Februar 2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 4. Februar 2026, 07:11 Uhr, kam es in Beesten am Kämpeweg zu einem Einbruch in einen Agrarbetrieb.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein beschädigtes Zaunelement Zutritt zum Betriebsgelände. Anschließend drangen sie in eine verschlossene Lager- und Fahrzeughalle sowie in einen angrenzenden Aufenthaltsraum ein.

Die Täter entwendeten unter anderem zwei GPS-Empfänger der Marke John Deere sowie überwiegend Werkzeuge der Marke Makita. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Spelle unter der Telefonnummer 05977 92921-0 zu melden.

