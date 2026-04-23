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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ohne Führerschein erwischt

Landau (ots)

Am 22.04.2026 wurde gegen 23:20 Uhr ein 54-jähriger Seat-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor das Verkehrszeichen 267 (Verbot der Einfahrt) missachtet hatte. Dies stellte sich jedoch nur als das geringste Problem heraus. Bei der Überprüfung ergab sich, dass dem Mann in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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