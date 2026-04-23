POL-PDLD: Landau - Schlagring sichergestellt

Landau (ots) - Im Verlauf der vergangenen Woche wurde auf einer Baustelle im Bereich "Kugelfang" in Landau ein Radlader abgestellt. Am 22.04.2026 wurde bei der Polizei angezeigt, dass das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail ...

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