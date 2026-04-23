PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlagring sichergestellt

Landau (ots)

Am 22.04.2026 wurde der Polizei gegen 14:40 Uhr gemeldet, dass sich in der Horststraße eine Person mit einem Schlagring in der Hand fotografieren würde. Vor Ort konnten die Beamten einen 15-Jährigen antreffen und kontrollieren. Der Schlagring wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 09:01

    POL-PDLD: Landau - Radlader entwendet - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Verlauf der vergangenen Woche wurde auf einer Baustelle im Bereich "Kugelfang" in Landau ein Radlader abgestellt. Am 22.04.2026 wurde bei der Polizei angezeigt, dass das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 18:14

    POL-PDLD: Annweiler- Kontrolle des Durchfahrtsverbot

    Annweiler (ots) - Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei) wurde am 22.04.2026 das Durchfahrtsverbot anlässlich der B10-Sperrung überwacht. Im vierstündigen Kontrollzeitraum wurden 148 LKW einer Kontrolle unterzogen. 51 davon mussten den Umweg zurück zur Autobahn antreten. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Telefon: 06346-96460 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren