POL-PDLD: Landau - Schlagring sichergestellt
Landau (ots)
Am 22.04.2026 wurde der Polizei gegen 14:40 Uhr gemeldet, dass sich in der Horststraße eine Person mit einem Schlagring in der Hand fotografieren würde. Vor Ort konnten die Beamten einen 15-Jährigen antreffen und kontrollieren. Der Schlagring wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
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