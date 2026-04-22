POL-PDLD: Annweiler- Kontrolle des Durchfahrtsverbot
Annweiler (ots)
Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei) wurde am 22.04.2026 das Durchfahrtsverbot anlässlich der B10-Sperrung überwacht. Im vierstündigen Kontrollzeitraum wurden 148 LKW einer Kontrolle unterzogen. 51 davon mussten den Umweg zurück zur Autobahn antreten.
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