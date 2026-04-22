PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler- Kontrolle des Durchfahrtsverbot

Annweiler (ots)

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (Bereitschaftspolizei) wurde am 22.04.2026 das Durchfahrtsverbot anlässlich der B10-Sperrung überwacht. Im vierstündigen Kontrollzeitraum wurden 148 LKW einer Kontrolle unterzogen. 51 davon mussten den Umweg zurück zur Autobahn antreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 11:01

    POL-PDLD: Verkehrsunfalllagebild 2025 der PI Wörth

    Wörth am Rhein (ots) - Die Polizeiinspektion Wörth hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht. Insgesamt wurden 2020 Verkehrsunfälle registriert, ein leichter Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unfälle mit Personenschaden fielen um 14,1 Prozent, die Zahl der Verkehrstoten stieg, während die Zahl der Schwer- und Lichtverletzten sank. Deutliche Zuwächse verzeichnet die Risikogruppe E-Scooter. ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 10:55

    POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallstatistik 2025

    Germersheim (ots) - Die Polizeiinspektion Germersheim veröffentlicht ihre Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Es wurden 1904 Verkehrsunfälle polizeilich registriert, dies waren sechs Unfälle weniger als im vergangenen Jahr. Insgesamt 270 Personen erlitten durch einen Verkehrsunfall eine Verletzung. Die kompletten Statistiken wurden auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/7c671VV veröffentlicht. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren