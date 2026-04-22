POL-PDLD: Annweiler- Kontrolle des Durchfahrtsverbot

Germersheim (ots) - Die Polizeiinspektion Germersheim veröffentlicht ihre Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Es wurden 1904 Verkehrsunfälle polizeilich registriert, dies waren sechs Unfälle weniger als im vergangenen Jahr. Insgesamt 270 Personen erlitten durch einen Verkehrsunfall eine Verletzung. Die kompletten Statistiken wurden auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/7c671VV veröffentlicht. Rückfragen ...

mehr