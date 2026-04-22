Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfalllagebild 2025 der PI Wörth

Wörth am Rhein (ots)

Die Polizeiinspektion Wörth hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht. Insgesamt wurden 2020 Verkehrsunfälle registriert, ein leichter Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unfälle mit Personenschaden fielen um 14,1 Prozent, die Zahl der Verkehrstoten stieg, während die Zahl der Schwer- und Lichtverletzten sank. Deutliche Zuwächse verzeichnet die Risikogruppe E-Scooter. Rad- und Pedelec-Fahrende waren im Vergleich zum Vorjahr weniger betroffen. Lkw waren häufiger an Unfällen mit Verletzten beteiligt. Kinder sind zunehmend betroffen, während bei jungen Fahrenden (18-24 Jahre) und Senioren ein Rückgang der Unfallzahlen festzustellen ist. Bei den Unfallursachen gingen klassische Faktoren wie Geschwindigkeit, Abstand und Abbiegefehler zurück. Im Rahmen der Verkehrsprävention wurden 2025 insgesamt 680 Kinder in der Radfahrausbildung geschult. Das vollständige Lagebild ist online unter folgendem Link https://s.rlp.de/LIMb04D abrufbar.

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