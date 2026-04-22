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POL-PDLD: Wörth am Rhein - Nach Unfall Widerstand geleistet

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Nach Unfall Widerstand geleistet
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Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Abend wurde der Polizei Wörth gegen 19:30 Uhr ein Unfall in der Speckstraße in Wörth gemeldet, bei dem ein Fahrzeug gegen eine Mauer gefahren wäre und die Fahrzeuginsassen flüchten würden. Die flüchtenden Personen konnten durch ebenfalls alarmierte Feuerwehrleute bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Mauer prallte. Durch den Zusammenstoß war das Fahrzeug des 26-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da bei dem 26-jährigen Fahrer Alkoholgeruch und Cannabisgeruch wahrgenommen wurde, wurde dieser zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Entnahme der Blutprobe leistete der 26-Jährige Widerstand. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt. Zudem wurden die entsprechenden Strafverfahren gegen den 26-Jährigen eingeleitet Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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