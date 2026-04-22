Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kurzzeitiger Stau nach Verkehrsunfall

Wörth am Rhein (ots)

Ein Sachschaden von über 10.000 Euro und ein kurzzeitiger Stau auf der Bienwald B9 zwischen Kandel und Berg sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Vormittag. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug und vier weiteren Insassen in Richtung Frankreich. Wenige hunderte Meter vor der Einmündung nach Büchelberg kam der 46-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 46-Jährigen komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An dem Auflieger des Sattelzugs entstand ebenfalls ein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug des 46-Jährigen wurde im Anschluss abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu einer kurzzeitigen Verkehrsstörung.

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