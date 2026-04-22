PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kurzzeitiger Stau nach Verkehrsunfall

Wörth am Rhein (ots)

Ein Sachschaden von über 10.000 Euro und ein kurzzeitiger Stau auf der Bienwald B9 zwischen Kandel und Berg sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Vormittag. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug und vier weiteren Insassen in Richtung Frankreich. Wenige hunderte Meter vor der Einmündung nach Büchelberg kam der 46-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 46-Jährigen komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An dem Auflieger des Sattelzugs entstand ebenfalls ein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug des 46-Jährigen wurde im Anschluss abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu einer kurzzeitigen Verkehrsstörung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 09:41

    POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

    Klingenmünster (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 19.04.26, 19:30 Uhr, bis Montag, 20.04.26, 15:30 Uhr, kam es in der Mühlgasse in Klingenmünster zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Wertsachen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 08:41

    POL-PDLD: Landau/A65 - Von der A65 in die JVA

    Landau/A65 (ots) - Am 21.04.2026 wurde der Polizei Landau gegen 21:02 Uhr ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe befahren würde. An der Abfahrt Landau-Zentrum hatte er die A65 verlassen und konnte sodann kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass zur Fahndung aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Den geforderten Betrag in Höhe von 2160 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren