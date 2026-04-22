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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Klingenmünster (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 19.04.26, 19:30 Uhr, bis Montag, 20.04.26, 15:30 Uhr, kam es in der Mühlgasse in Klingenmünster zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Wertsachen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter der Nummer 06343-93340, in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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