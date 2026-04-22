Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Von der A65 in die JVA

Landau/A65 (ots)

Am 21.04.2026 wurde der Polizei Landau gegen 21:02 Uhr ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe befahren würde. An der Abfahrt Landau-Zentrum hatte er die A65 verlassen und konnte sodann kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass zur Fahndung aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Den geforderten Betrag in Höhe von 2160 Euro konnte er nicht entrichten. Daher wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell