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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitsmessungen

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden an der L 549 bei Kandel die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Rheinzabern einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. In dem Zeitraum von 07:45 Uhr bis 09:35 Uhr wurden insgesamt 100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 27 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 73 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer wegen fehlerhaften Überholens sanktioniert. Bei einer weiteren Messung von 10:50 Uhr bis 12:00 Uhr wurden 50 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 18 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Bei dieser Kontrolle wurden zudem bei drei Verkehrsteilnehmern Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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