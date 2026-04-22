POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallstatistik 2025

Kandel (ots) - Am gestrigen Vormittag wurden an der L 549 bei Kandel die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Rheinzabern einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. In dem Zeitraum von 07:45 Uhr bis 09:35 Uhr wurden insgesamt 100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 27 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 73 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Weiterhin wurden zwei Verkehrsteilnehmer wegen fehlerhaften ...

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