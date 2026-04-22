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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallstatistik 2025

Germersheim (ots)

Die Polizeiinspektion Germersheim veröffentlicht ihre Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Es wurden 1904 Verkehrsunfälle polizeilich registriert, dies waren sechs Unfälle weniger als im vergangenen Jahr. Insgesamt 270 Personen erlitten durch einen Verkehrsunfall eine Verletzung. Die kompletten Statistiken wurden auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/7c671VV veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 9581602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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