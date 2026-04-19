Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handydiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen nach Ortung fest

Dortmund (ots)

Am Abend des 18. April entwendete ein Mann in einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin. Die anschließende Festnahme im Stadtgebiet war von erheblichem Widerstand und Beleidigungen geprägt.

Gegen 21:30 Uhr stahl der Deutsche das Mobiltelefon der Verkäuferin. Da das Gerät geortet werden konnte, gelang es einer Streife der Bundespolizei, den Dormagener kurze Zeit später im Stadtgebiet ausfindig zu machen. Bereits bei der ersten Ansprache reagierte der Tatverdächtige äußerst aggressiv. Als die Einsatzkräfte ihn an den Armen fixierten, sperrte er sich massiv gegen die Fesselung. Auch beim Verbringen in den Dienstwagen setzte er seine Gegenwehr fort, indem er sich mit Beinen und Armen gegen die Beamten stemmte. Während des gesamten Transports beleidigte der Dormagener fortlaufend die Beamten und bedrohte diese.

Auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille, zudem räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ein Arzt bescheinigte schließlich die Gewahrsamsfähigkeit.

Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der 49-Jährige dem Polizeigewahrsam in Dortmund übergeben. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

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