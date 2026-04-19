Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl im Hauptbahnhof Mülheim
Mülheim an der Ruhr (ots)
Die Bundespolizei hat einen Mann festgenommen, nach dem mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der marokkanische Staatsangehörige wurde dem Amtsgericht zur richterlichen Vorführung zugeführt. Am 17. April kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei Essen, gegen 10:10 Uhr im Hauptbahnhof Mülheim, einen 53-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Die Uniformierten nahmen den Wohnungslosen vor Ort fest. Das Amtsgericht Mülheim an der Ruhr hatte im März 2026 die Untersuchungshaft gegen den Mann aufgrund räuberischen Diebstahls erlassen. Die Polizisten führten den Marokkaner dem Amtsgericht Mülheim an der Ruhr zwecks richterlicher Vorführung zu.
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