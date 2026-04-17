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BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl von über 3.000 Euro am Flughafen Köln/Bonn

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl von über 3.000 Euro am Flughafen Köln/Bonn
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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Vormittag des 16. April 2026 hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya eine per Haftbefehl gesuchte Frau festgestellt.

Bei der Überprüfung der 40-jährigen niederländischen Staatsangehörigen ergab der Fahndungsabgleich einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte die Frau wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen sie lag ein Haftbefehl mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 250 Tagen vor. Diese konnte durch die Zahlung eines Geldbetrages abgewendet werden.

Die Frau wurde zur Dienststelle gebracht. Nach Eröffnung des Haftbefehls und Durchführung der weiteren Maßnahmen zahlte sie den geforderten Betrag in Höhe von 3.250 Euro.

Im Anschluss konnte sie ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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