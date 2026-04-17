Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wenn zwei zusammenreisen - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in einem Auto

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte gestern gleich zwei Haftbefehle in einem Auto vollstrecken.

Nach der Einreise über die BAB 44 aus Belgien kommend wurden ein 27- und ein 26-jähriger Deutscher in einem Auto reisend angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Beifahrer Haftnotierungen vorlagen. Der 27-jährige Fahrer hatte einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen des Erschleichens von Leistungen hinterlegt. 670,- EUR Geldstrafe oder 67 Tage Ersatzfreiheitsstrafe waren von der STA Aachen hinterlegt. Des Weiteren wurde er wegen Computerbetrugs gesucht. Sein 26-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls durch die STA Aachen ausgeschrieben. Hier wurden 900,- EUR oder 15 Tage Haft verhängt. Grund hierfür war das unerlaubte Entfernen von einem Unfallort. Beide Personen wurden zur Dienststelle verbracht, wo ihnen die Möglichkeit zur Bezahlung gegeben wurde. Beide konnten die Haftstrafe durch Zahlung der jeweiligen Beträge umgehen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde ihnen die Weiterreise gestattet.

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