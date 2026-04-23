Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall beim Spurwechsel - Zeugen gesucht

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A65/Edesheim (ots)

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr kam es auf der A65 kurz nach der Raststätte Pfälzer Weinstraße in Fahrtrichtung Landau zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel zwischen einer silbernen Mercedes A-Klasse und einem grauen Kia. Der 23-jährige Fahrer der A-Klasse wollte von dem rechten Fahrstreifen auf den linken wechseln, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem bereits links fahrenden Kia kam. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 7500EUR. Die Schilderungen zu dem Unfall und dem Verhalten des Mercedes-Fahrers im Vorfeld zum Spurwechsel weichen stark voneinander ab, weshalb die Polizei Zeugen des Unfalls bittet, sich telefonisch unter 06323 955-0 bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

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