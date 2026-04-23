Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Radlader entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche wurde auf einer Baustelle im Bereich "Kugelfang" in Landau ein Radlader abgestellt. Am 22.04.2026 wurde bei der Polizei angezeigt, dass das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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