Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Frontalzusammenstoß bei Erbes-Büdesheim

Erbes-Büdesheim (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Erbes-Büdesheim. Gegen 7:17 Uhr stießen zwei PKW auf der Landesstraße 409 zwischen Erbes-Büdesheim und Wendelsheim in einer leichten Kurve frontal zusammen. Hierbei wurden in dem in Richtung Wendelsheim fahrenden PKW der 18-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin und in dem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden PKW die 60-jährige Fahrerin jeweils schwer verletzt. Alle Personen mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden und kamen anschließend in Krankenhäuser. An der Unfallstelle waren 60 Leute der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und zwei Hubschraubern vor Ort. Die Straße wurde bis 12:40 Uhr von der Straßenmeisterei gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell