PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Alzey mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugen gesucht

Gau-Bickelheim (ots)

Bereits am 19.10.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer verkehrsrechtlichen Auseinandersetzung zweier Parteien auf der B420 zwischen Wöllstein und Gau-Bickelheim. Nach einem Überholmanöver bremste der vorausfahrende PKW, ein schwarzer Ford Ranger, den hinterherfahrende PKW, ein grauer SAIC MG, vor dem "Sutterkreisel" bis zum Stillstand aus. Bei dem darauffolgenden Streit kam es zu Handgreiflichkeiten. Durch den Fahrer eines blauen Opel wurden die Parteien getrennt. Zudem sollen sich mehrere Fahrzeuge hinter den streitenden Parteien befunden haben. Es wird wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt.

Die Polizeiwache hofft, dass sich Augenzeugen noch an den Vorfall erinnern können und bittet diese sich unter 06732/9110 zu melden. Neben dem eigentlichen Streit gilt es auch die vorausgegangenen Fahrmanöver zu rekonstruieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731/911-0
E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Alzey mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Alzey
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Alzey
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 15:35

    POL-PIAZ: Schlägerei in Wörrstadt

    Wörrstadt (ots) - Am Mittwoch, 01.10.2025, kam es in der Zeit von 13:05 bis 13:30 Uhr in Wörrstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Schüler. Ein 14-Jähriger wurde auf dem Weg vom Schulzentrum bis zum Parkplatz des REWE aus einer Gruppe von drei 14-Jährigen und einem 12-Jährigen mehrfach geschlagen und immer wieder beleidigt. Auf dem Parkplatz bildete sich eine Traube an von Zuschauen um die ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 19:44

    POL-PIAZ: Vandalismus auf Baustelle

    Flomborn (ots) - An der B271 von Alzey kommend kurz vor Ortseingang Flomborn soll eine neue landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle entstehen. Auf der Baustelle wurde im Zeitraum zwischen Freitag, dem 08.08.2025, 21:00 Uhr und Samstag, dem 09.08.2025, 15:00 Uhr durch unbekannte Täter randaliert. Hierbei wurden Abmessungsmarkierungen herausgerissen und umgesetzt, ein Baucontainer aufgebrochen, Metallwände (ca.300kg) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren