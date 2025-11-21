Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugen gesucht

Gau-Bickelheim (ots)

Bereits am 19.10.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer verkehrsrechtlichen Auseinandersetzung zweier Parteien auf der B420 zwischen Wöllstein und Gau-Bickelheim. Nach einem Überholmanöver bremste der vorausfahrende PKW, ein schwarzer Ford Ranger, den hinterherfahrende PKW, ein grauer SAIC MG, vor dem "Sutterkreisel" bis zum Stillstand aus. Bei dem darauffolgenden Streit kam es zu Handgreiflichkeiten. Durch den Fahrer eines blauen Opel wurden die Parteien getrennt. Zudem sollen sich mehrere Fahrzeuge hinter den streitenden Parteien befunden haben. Es wird wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt.

Die Polizeiwache hofft, dass sich Augenzeugen noch an den Vorfall erinnern können und bittet diese sich unter 06732/9110 zu melden. Neben dem eigentlichen Streit gilt es auch die vorausgegangenen Fahrmanöver zu rekonstruieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell