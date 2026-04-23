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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkoholisierter Fahrradfahrer

Landau (ots)

Am 22.04.2026 befuhr gegen 18:54 Uhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Landau aus Richtung Reiterstraße kommend. Im stockenden Verkehr versuchte er, an wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei touchierte er ein stehendes Fahrzeug und stürzte. Verletzt wurde er nicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Cannabis. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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