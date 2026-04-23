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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Unfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin

Wörth am Rhein (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 5.000 Euro und eine leicht verletzte Person resultierten aus einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag in Wörth am Rhein. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr an der Haltestelle Maximiliansau-West und bog in die Kunzendorfer Straße ein. In diesem Moment kreuzte eine 16-jähriger E-Scooter-Fahrerin an dem dort befindlichen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden, bei dem die 16-jährige E-Scooter-Fahrerin zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs und anschließend zu Boden fiel. Durch den Zusammenstoß wurde die 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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