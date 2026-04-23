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POL-PDLD: A65/AS Haßloch - Auffahrunfall mit Verletzten

POL-PDLD: A65/AS Haßloch - Auffahrunfall mit Verletzten
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A65/AS Haßloch (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Morgen (22.04.2026) gegen 07:30 Uhr im Berufsverkehr auf der A65 bei der AS Haßloch. Aufgrund einer Baustelle musste ein Autofahrer sein Fahrzeug abbremsen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen im Brustbereich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von annähernd 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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