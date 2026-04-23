Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Haßloch - Auffahrunfall mit Verletzten

Bild-Infos

Download

A65/AS Haßloch (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Morgen (22.04.2026) gegen 07:30 Uhr im Berufsverkehr auf der A65 bei der AS Haßloch. Aufgrund einer Baustelle musste ein Autofahrer sein Fahrzeug abbremsen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen im Brustbereich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von annähernd 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell