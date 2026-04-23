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POL-PDLD: Edenkoben - Schwerverletzte E-Scooter-Fahrerin nach Ausweichmanöver

POL-PDLD: Edenkoben - Schwerverletzte E-Scooter-Fahrerin nach Ausweichmanöver
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Edenkoben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten E-Scooter-Fahrerin kam es gestern Morgen (22.04.2026) in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wich die 17-jährige Fahrerin vermutlich einem 59 Jahre alten Fußgänger aus, der die Fahrbahn queren wollte. Dabei kam die Jugendliche zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang bittet die Polizeiinspektion Edenkoben Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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