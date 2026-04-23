POL-PDLD: Edenkoben - Schwerverletzte E-Scooter-Fahrerin nach Ausweichmanöver
Edenkoben (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten E-Scooter-Fahrerin kam es gestern Morgen (22.04.2026) in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wich die 17-jährige Fahrerin vermutlich einem 59 Jahre alten Fußgänger aus, der die Fahrbahn queren wollte. Dabei kam die Jugendliche zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang bittet die Polizeiinspektion Edenkoben Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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