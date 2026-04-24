Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Streit um Beförderung mit Linienbus eskaliert - Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

Am 23.04.2026 kam es gegen 19:18 Uhr in einem Linienbus in der Hauptstraße in Offenbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem stark alkoholisierten Fahrgast sollte aufgrund seines Verhaltens die Beförderung verwehrt werden. Daraufhin schlug er dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Fahrgast, der dem Fahrer helfen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei und konnte nicht mehr angetroffen werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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