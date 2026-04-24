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POL-PDLD: Edenkoben - Sturz mit dem E-Scooter führt zu Krankenhausaufenthalt

POL-PDLD: Edenkoben - Sturz mit dem E-Scooter führt zu Krankenhausaufenthalt
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Edenkoben (ots)

Am Donnerstagmittag (23.04.2026, 14:11 Uhr) ereignete sich im Kurbrunnenweg ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung einer 46-jährigen E-Scooter-Fahrerin. Nach ersten Erkenntnissen unterschätzte die Frau vermutlich den Verlauf einer Kurve und war mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen am linken Knie zu, die eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Fahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm, welcher sie vor schwereren Verletzungen schützte. Am E-Scooter entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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