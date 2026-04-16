Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Schwere Brandstiftung in der Oberbexbacher Straße in 66450 Bexbach

Bexbach (ots)

Schwere Brandstiftung in der Oberbexbacher Straße in 66450 Bexbach

Am 14.04.2026, gegen 21:47 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter an ein Mehrparteienanwesen in der Oberbexbacher Straße in 66450 Bexbach und setzte auf bislang unbekannte Art und Weise ein vor dem Anwesen befindliches Sofa in Brand. Das Feuer breitete sich im Anschluss auf die daneben befindliche gelbe Tonne, sowie einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Anhänger aus. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Das Mehrparteienhaus blieb bewohnbar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell