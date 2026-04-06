Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Inbrandsetzen eines Sperrmüllcontainers in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Morgen des 06.04.2026, gegen 00:20 Uhr, setzte bislang unbekannter Täter einen 5-Kubikmeter- Absetzcontainer befüllt mit Altpapier und Sperrmüll in der Wellesweilerstraße in Bexbach in Brand. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte den Brand vor dem Übergreifen auf ein Wohnhaus ablöschen. Dennoch entstand durch die Hitzeentwicklung Sachschaden an Rollladen und Fenster.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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