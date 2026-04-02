Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 01.04.2026, zwischen 11:40 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Bezirksstraße in Blieskastel (OT Niederwürzbach) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Außenspiegel eines roten Mitsubishi mit Homburger Kreiskennung, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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