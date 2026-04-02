POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Niederwürzbach
Blieskastel (ots)
Am 01.04.2026, zwischen 11:40 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Bezirksstraße in Blieskastel (OT Niederwürzbach) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Außenspiegel eines roten Mitsubishi mit Homburger Kreiskennung, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
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