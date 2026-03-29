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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen N.M. aus Bexbach

Bexbach (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der N., vom 29.03.2026, der PI Homburg kann eingestellt werden. Die Person ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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