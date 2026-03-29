POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen N.M. aus Bexbach

Homburg (ots) - Am Nachmittag des 28.03.2026 fand eine angemeldete Versammlung mit Aufzug der NPD, unter Beteiligung von ca. 20 Versammlungsteilnehmern, in der Innenstadt von Homburg statt. Auf dem Christian-Weber-Platz fand zeitgleich eine angemeldete Gegenversammlung statt. Hier fanden sich in der Spitze ca. 60 Personen des bürgerlichen Spektrums ein. Beide ...

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