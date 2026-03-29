POL-HOM: Zwei Demonstrationslagen in der Homburger Innenstadt am 28.03.2026
Homburg (ots)
Am Nachmittag des 28.03.2026 fand eine angemeldete Versammlung mit Aufzug der NPD, unter Beteiligung von ca. 20 Versammlungsteilnehmern, in der Innenstadt von Homburg statt.
Auf dem Christian-Weber-Platz fand zeitgleich eine angemeldete Gegenversammlung statt. Hier fanden sich in der Spitze ca. 60 Personen des bürgerlichen Spektrums ein.
Beide Versammlungen verliefen, entsprechend der Anmeldung, ohne besondere Vorkommnisse.
Durch begleitende Verkehrsmaßnahmen kam es im Umfeld der Aufzugsstrecke zeitweise zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.
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