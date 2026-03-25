Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Inbrandsetzen eines Papiercontainers in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Morgen des 25.03.2026, gegen 00:30 Uhr, setzte bislang unbekannter Täter einen Papiercontainer in der Lessingstraße in Oberbexbach in Brand. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte das Feuer umgehend ablöschen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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