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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Beschädigung eines geparkten Fahrzeugs in Blieskastel-Webenheim

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum vom 23.03.2026, 18:30 Uhr, bis zum 24.03.2026, 08:15 Uhr, kam es im Kircheneck in Blieskastel-Webenheim zu einem Vorfall, bei welchem ein bislang unbekannter Täter beiden Reifen der Fahrerseite eines geparkten schwarzen Seat zerstach. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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