Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026 ereignete sich im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 23:00 Uhr auf dem Enklerparkplatz, gegenüber der Parkplatzeinfahrt von der Talstraße kommend ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, mutmaßlich beim Auspar-ken oder Rangieren einen geparkten PKW der Marke BMW, Typ 220d, Farbe Schwarz mit Homburger Kreiskennzeichen im Bereich der Frontschürze. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am BMW wird auf 3500EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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