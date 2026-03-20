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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 19.03.2026, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in der Burgstraße in Kirkel-Neuhäusel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes größeres Fahrzeug rangierte dort im Bereich der Luitpoldstraße und beschädigte hierbei die Dachrinne eines Anwesens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne die nötigen Feststellungen zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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