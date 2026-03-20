Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher aus Homburg

Homburg (ots)

Die am 19.03.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 14-jährigen Mädchen aus Homburg wird hiermit eingestellt.

Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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